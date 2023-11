Alluvione. Nardella: al fianco di Giani, al governo chiediamo risorse

(DIRE) Firenze, 13 Nov. – “Con il ministro Musumeci”, impegnato questa mattina a Campi Bisenzio, “dovremo fare il punto della situazione. Certamente gli chiederemo tutte le risorse necessarie: i 5 milioni deliberati dal governo” nelle prime ore del post alluvione in Toscana “sono un fatto più simbolico che concreto, perché, purtroppo, l’entità dei danni è gigantesca”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a Radio Bruno. “Ancora- prosegue- siamo nella fase di accertamento dei danni, che comunque sono elevatissimi, e i 5 milioni del governo sono giusti per dire ‘ci siamo’”.

Per questo “oggi affiancherò il commissario e presidente della Regione, Giani, nel chiedere a Musumeci tutti i soldi che servono”, visto che “noi se vediamo come stanno andando le cose in Emilia-Romagna, dove le risorse arrivano molto a rilento, siamo anche preoccupati”. In questo senso “sosterrò al mille per mille la richiesta del commissario Giani: se il governo non interviene in questi momenti, quando deve intervenire?”. (Red/ Dire) 10:17 13-11-23