Xi Jinping: “Gli USA non dovrebbero scommettere contro di noi”

La Cina “non scommette mai contro gli Usa, non interferisce mai nei suoi affari interni e non ha alcuna intenzione di sfidare gli Stati Uniti o di spodestarli”. Queste sono le parole del Presidente della Cina, Xi Jinping, una dichiarazione fatta a San Francisco alla cena di gala della comunità business Usa-Cina, sottolineando che “saremo invece lieti di vedere un’America fiduciosa, aperta, in continua crescita e prospera”.

Gli Stati Uniti non dovrebbero scommettere contro la Cina, o interferire negli affari interni del Paese, allude il leader Cinese. “Dovrebbe invece accogliere favorevolmente una Cina pacifica, stabile e prospera. La cooperazione vantaggiosa per tutti è la tendenza dei tempi”.

Xi Jinping ha voluto “rispondere” al suo omologo Joe Biden, quest’ultimo aveva dichiarato che la Cina ha dei problemi da quando è nelle mani di Xi. “Il Presidente Xi è un altro esempio di come il ripristino della leadership americana nel mondo stia prendendo piede. Hanno problemi reali” (fonte: ansa.it).

AO