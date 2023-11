Giustizia. Siracusano: ipocrita chi si scandalizza per parole Crosetto

(DIRE) Roma, 30 Nov. – “Il ministro Guido Crosetto ha raccontato una verità che tutti conoscono, chi si scandalizza fa un grande esercizio di ipocrisia. È consapevolezza diffusa che in Italia una parte della magistratura sia politicizzata e che negli anni ha utilizzato la giustizia in modo distorto”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a ‘Metropolis’, su Repubblica tv.

“Prima di Crosetto le stesse cose erano state ampiamente documentate da Luca Palamara, ex capo dell’Anm, in un libro che riporta fatti, intercettazioni, verità incontestabili. Il ministro della Difesa ha sempre avuto queste posizioni, e le ha espresse anche in passato con grande coerenza”. (Red/ Dire) 21:51 30-11-23