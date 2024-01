Rc auto, a Novembre le polizze aumentano del 7,8%

Stangata per gli automobilisti italiani e per le loro famiglie, le polizze Rc auto a Novembre hanno fatto registrare un cospicuo aumento pari al 7,8% su base annua, con un prezzo medio che si è attestato a 391 euro. L’attuale aumento conferma quello già avvenuto nel mese di Ottobre quando il rialzo era stato del 7,9%. Da oggi la spesa è di 31 euro in più su ogni polizza.

Questo aumento vale oltre un miliardo di euro se lo si applica alla categoria dei soli automobilisti e l’Unione Nazionale dei Consumatori valuta come abnorme e ingiustificato tale rincaro. In Italia circolano 43 milioni di veicoli assicurati di cui 32,5% sono auto.

Le polizze Rc auto più care si hanno a: Napoli e Prato con una media superiore a 559 euro, poi Caserta con 501 € e Pistoia con 48 €. Le più basse d’Italia al momento sono Enna con la media di 275 euro, Oristano con 292 euro e Potenza con 297 €.

Fabrizio Pace