Luca Nardi batte Novak Djokovic agli Indian Wells

08:10 – Il tennista italiano Luca Nardi ha battuto Novak Djokovic, numero uno nel ranking ATP del tennis mondiale nei sedicesimi di finale degli India Wells. Questo l’andamento dei game, 6-4,3-6, 6-3 con cui ha conquistato la vittoria. Adesso si dovrà scontrare con Tommy Paul, numero 13 del’ATP nel match degli ottavi di finale.

Luca Nardi, 20enne pesarese era numero 123 nel ranking, ha dichiarato: “Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere“.

Questa vittoria gli farà scalare le classifiche dovrebbe essere già tra i primi 100, ma molti intenditori vedono per il tennista azzurro un atleta di ben altro spessore in un futuro prossimo.

Fabrizio Pace