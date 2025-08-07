POLITICA

Salerno-Reggio Calabria, il MIT: lotto A1 interamente finanziato: 1,8 mld di € e i lavori sono in corso

7 Agosto 2025
A2 Autostrada

Il lotto 1A della Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziato per 1,8 miliardi e i lavori sono in corso. Di questi 1,8 miliardi, 720 milioni provengono dal PNRR, a seguito dell’ultima rimodulazione concordata con la Commissione europea, mentre la restante parte è finanziata con il Contratto di programma tra il MIT e RFI.

L’aggiornamento annuale del Contratto, il cui iter di adozione è in via di conclusione, dà evidenza di questa articolazione finanziaria. Nessun definanziamento a beneficio del ponte che è ed è sempre stato interamente finanziato con risorse statali che nulla hanno a che vedere con il PNRR.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/salerno-reggio-calabria-il-mit-lotto-a1-interamente-finanziato

 

