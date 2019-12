Marina Gioiosa Ionica (RC): prima edizione di “Natale in Vetrina”

Ci siamo, é partita la prima edizione del concorso “Natale in vetrina”. Il concorso fortemente voluto dal consigliere con delega alle Attività Produttive, Giuseppe Romeo, vede una gara all’ultimo scintillio: pacchi, glitter, neve, alberi di natale e luci sapientemente mescolati saranno la chiave vincente per il podio. Il concorso prevede l’adesione con la sottoscrizione del modulo di partecipazione e del regolamento visionabile sul sito del comune di Marina di Gioiosa Ionica e sulla pagina Facebook “per marina di gioiosa ionica 2025″. La gara non prevede costi ed é rivolto a tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale. ” Appena insediati, non sono mancate le emergenze, ma non abbiamo accantonato l’impegno per organizzare piccole e significative iniziative rivolte alla costruzione della rete commerciale e dell’intera comunità – dichiara Giuseppe Romeo – questa amministrazione ha definito per il periodo natalizio una direzione precisa per le attività di promozione del territorio. Un progetto articolato che speriamo di poter allargare grazie alla collaborazione di tutta la comunità. “