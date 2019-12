Torino: Furti nei supermercati, 2 arresti in 2 giorni

Due gli episodi di furto e tentato furto aggravato ai danni della catena di supermercati Carrefour in 72 ore. Il primo episodio vede protagonista il punto vendita di Corso Turati dove, nel pomeriggio di sabato, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino italiano di 53 anni. L’uomo, aggirandosi tra le corsie del supermercato con una busta della spesa in mano, insospettisce da subito il personale della vigilanza interna. Una volta arrivato in cassa, estrae dalla busta una bottiglia di vino, la paga e si dirige verso l’uscita. Intuendo potesse essere occultata nel sacchetto ulteriore merce, un addetto alla vigilanza chiede di mostrare scontrino e articoli acquistati. All’interno della busta vi erano diversi altri prodotti per un valore totale di oltre 70 euro. Allertato il 112 NUE dal responsabile del supermercato, il personale della Squadra Volante arresterà il cinquantatreenne per furto.

Il secondo episodio si svolge lunedì pomeriggio nel Carrefour di Corso Grosseto. Un addetto alla sorveglianza, libero dal servizio, nota una donna, cittadina italiana di 43 anni, rompere la confezione di un power-bank, disfarsi dell’involucro esterno e riporre l’articolo all’interno della sua borsa. Stessa cosa avviene pochi istanti dopo, appropriandosi di un altro prodotto di telefonia. Nel guadagnare l’uscita, la quarantatreenne abbandona le confezioni danneggiate lungo le diverse corsie. Allertati gli agenti della Polizia di Stato, la donna svelerà in seguito circa 85 euro di merce trafugata. La responsabile del fatto viene arrestata per tentato furto aggravato.