(DIRE) Roma, 10 Gen. – “Sono sicuro che il prossimo governatore della Calabria sara’ una donna e il primo partito sara’ la Lega”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini, durante una diretta Facebook da un incontro con la Coldiretti a Rende (Catanzaro). E rimanda “gia’ a febbraio per un’assemblea piu’ grande per entrare nel merito. Se non mi arrestano prima ci rivediamo, altrimenti venite a trovarmi”, chiude l’ex ministro. (Tar/ Dire)