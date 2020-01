Decreto di sequestro preventivo dei locali destinati a poliambulatorio sito nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica, emesso dal tribunale di Reggio Calabria il 03/01/2020 e notificato in data 10/01/2020. Si comunica che in data odierna si è provveduto alla riapertura, esclusivamente, dell’ufficio di continuità assistenziale (guardia medica), i cui locali sono stati individuati in via Fratelli Rosselli di Marina di Gioiosa Jonica.