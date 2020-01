Milano. Polizia arresta 3 algerini per furto aggravato

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Sammartini dove una donna aveva segnalato 4 uomini, a lei sconosciuti, a bordo della propria auto parcheggiata in strada. Giunti sul posto i poliziotti hanno fermato 3 cittadini algerini, di 25, 29 e 30 anni, i quali sono stati trovati in possesso di alcuni oggetti e cavi risultati provento di furto a bordo dell’auto. Gli agenti li hanno arrestati per furto aggravato.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e301ede2f6a7018292408