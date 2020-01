Brexit. Tajani: Comincia trattativa tra UE e nuovo interlocutore

(DIRE) Bruxelles, 29 Gen. – “Quello di oggi e’ uno dei voti piu’ importanti della legislatura in corso”: lo ha detto Antonio Tajani, europarlamentare di Forza Italia, prima della votazione del parlamento Ue sulla Brexit, che si terra’ oggi in sessione plenaria. “Voteremo a favore, e poi inizia la stagione della trattativa tra l’Ue e un nuovo interlocutore” ha detto Tajani, aggiungendo: “Daremo il massimo per un Europa che tuteli l’interesse dei cittadini, delle imprese e del nostro mercato”. (Pis/Dire)