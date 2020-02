Prescrizione. Calenda: norma è contraria a stato di diritto

“Maggioranza non si spaccherà, troverà soluzione”

(DIRE) Roma, 8 Feb. – “Non mi piace la norma sull’abolizione della prescrizione, la considero contraria allo Stato di diritto e penso che l’accordo sia semplicemente un accrocchio per cercare di evitare il problema. Se penso possa essere un fattore che spacca la Maggioranza? No, penso che alla fine verrà trovata una soluzione ma sara’ appunto non degna di uno Stato di diritto”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine di ‘Direzione Roma’, organizzato allo Spazio Eventi di Roma dall’agenzia Dire. (Ekp/ Dire) 16:59 08-02-20