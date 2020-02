Prato. Tenta spaccata in negozio. Arrestato in flagranza dalla volante

Arresto delle Volanti

Nella notte di Domenica 23 Febbraio u.s., alle ore 04.00 circa, personale delle Volanti procedeva, in questa via Palermo all’arresto obbligatorio in flagranza di un cittadino di origine slovacca, di anni 20 residente a Prato, pregiudicato per vari reati in materia di armi e stupefacenti, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato ai danni di un negozio. In particolare poco prima giungeva in sala operativa la segnalazionedi alcuni residenti che avevano notato un individuo armeggiarein prossimità della porta d’ingresso di un negozio. Sul posto gli Agenti, già impegnati nella ricerca di un soggetto fraudolentemente introdottosi presso una scuola media poco distante, intercettavano la persona segnalata intenta a forzarela porta scorrevole dell’esercizio commerciale. Alla vista degli operatori, giunti di sorpresa da tergo, l’uomo cercavadi nascondersi dietro una colonna ma veniva subito individuato, raggiunto e messo in sicurezza. Durante le fasi del bloccaggio, lo stessoponeva in essere decisa resistenza concalci ed offese verso gli operatori, proseguendo con le sue intemperanze anche in ufficio. Al termine degli adempimenti il fermato veniva tratto in arresto e messo a disposizione della competente A.G. per il processo per direttissima. Sono in corso accertamenti tecnici per verificare la eventuale responsabile dell’arrestato anche nella precedente intrusione presso la scuola media.