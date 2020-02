Messina, incidente stradale in centro città

Alle 22.50 del 27 Febbraio, in centro città si è verificato un Incidente stradale fra due autovetture. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono accorsi sul luogo per un’auto ribaltata. Un ferito é stato trasportato presso l’Ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Al termine dell’intervento gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro. Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63835