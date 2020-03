Coronavirus, Australia: restrizioni per gli italiani in arrivo

Il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha annunciato l’aumento dei controlli per gli arrivi degli italiani a Sydney per limitare la diffusione del Covid-19 in Australia. I controlli, già severi, sono stati intensificati con “misure di screening avanzate”, in cui verrà misurata la febbre dei viaggiatori e dovranno rispondere a ulteriori domande, afferma Rai News 24. A seguito di tali precauzioni, il comitato per la protezione della salute ha raccomandato un rafforzamento delle misure di profilassi, inoltre è stata indetta dal governo federale una riunione di sicurezza nazionale.

SM