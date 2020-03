Coronavirus. Borrelli: 41 morti oggi, 3.296 i contagiati

(DIRE) Roma, 5 Mar. – “Le persone guarite sono 138, quindi da 276 andiamo a 414. Abbiamo anche 41 persone decedute: 25 in Lombardia, 8 in Emilia-Romagna, 4 in Veneto, 2 in Liguria e Piemonte. La fascia di eta’ e’ dai 66 ai 94 anni. Si tratta di persone fragili, per la maggior parte con diverse patologie. Il dato dei positivi e’ di 3.296 con un incremento di 590 persone. Il 54% del totale sono in Lombardia”. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa. (Anb/ Dire)