Aqua Film Festival Casa del Cinema di Roma dall’1al 3 Maggio 2020

Si terrà a Roma, presso la Casa del Cinema, dall’1 al 3 Maggio la quinta edizione di Aqua Film Festival, rassegna internazionale che vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori e funzioni di utilizzo, per scoprire nuovi talenti cinematografici e nel campo dell’audiovisivo. Direttore Artistico e fondatrice del Festival è Eleonora Vallone – pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua. Un modo per valorizzare l’acqua non solo in chiave artistica e legata alla sua bellezza, ma anche per sollecitare i registi a denunciare i disastri legati alla poca attenzione al mondo dell’acqua. A questo tema è dedicata la sezione fuori concorso, istituita dalla scorsa edizione, FRATELLO MARE, AMICO FIUME, CARO LAGO, organizzata a scopo benefico dai volontari dell’Associazione Culturale no profit UNIVERSI AQUA e aperta a filmati corti o cortini realizzati con smartphone che denuncino, con reportage anche di pochi secondi o minuti, qualsiasi tipo di attività irresponsabile che provoca inquinamento del mare, dei fiumi o dei laghi. Novità di questa edizione, la sezione AQUA & ARCH, dedicata a progetti di bioarchitettura legati all’acqua e la sezione AQUA MUSIC dedicata a video musicali con l’acqua protagonista. La Giuria assegnerà il PREMIO SORELLA AQUA per il Miglior Corto e il PREMIO SORELLA AQUA per il Miglior Cortino. Sono, inoltre, previste Menzioni Speciali Trasversali che andranno ai corti o cortini girati anche da smartphone che meglio interpretano i seguenti sottotemi del Festival: Menzione speciale AQUA & AMBIENTE – miglior documentario. Quindi, AQUA & ISOLA con tematica ambientata o ispirata da un’isola. Dalla scorsa edizione è inoltre istituita la sezione AQUA & THRILLER, aperta a corti o cortini di genere giallo, poliziesco o thriller, che attraverso l’utilizzo dell’acqua esprimano al meglio questa tematica. Durante l’edizione di Aqua Film Festival 2020 verranno, inoltre, annunciati i vincitori del concorso parallelo a quello ufficiale dedicato a scuole ed università Nazionali ed Internazionali, denominato AQUA & STUDENTS. Il comitato artistico e scientifico è composto da figure del mondo dello spettacolo di consolidata esperienza.

Ricca la presenza di film, corti e documentari. La recente tragedia dell’acqua alta a Venezia è protagonista del reportage ‘Omaggio a Venezia – AquaGranda’, ma ci sarà spazio anche per il docufilm ‘Mediterraneo Mare di Vita – The Director’s cut’ di Caterina Ponti, che sarà presentato fuori concorso. Una vera e propria ‘nuotata’ negli sconfinati, variopinti, multiformi abissi del Mar Mediterraneo, una poetica escursione subacquea in cui vengono svelati i suoi vari, curiosi, affascinanti e vitali abitanti. I protagonisti di questa pluripremiata esperienza visiva ed audio-fonica di “edutainment”, la prima opera italiana di un nuovo format, sono suggestivi e straordinari acquanauti filmati da vicino nel loro habitat; un elogio alla vita che racconta, con approccio multi-disciplinare, il “Mare Nostrum”.

I cortometraggi come sempre saranno variegati e toccheranno vari sotto-temi. In ‘Il giorno più bello’, di Valter d’Errico, l’acqua e un ristorante sul mare distolgono l’attenzione da una imminente violenza: Sonia è una ragazza di umili origini trasferitasi a Roma con le proprie speranze e progetti. L’incontro su un social network con il “principe azzurro” le cambierà per sempre la vita…. Altro cortometraggio, ‘Une chambre à moi’ della regista e sceneggiatrice tunisina Manele Labidi, che ha come base il saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, ma sviluppato in chiave tragicomica. Il film sottolinea il gemellaggio tra AquaFilmFestival e il Festival dei Diritti Femminili & Cinema, che si tiene a Parigi, diretto da Mario Serenellini, con Ysè Brisson delegata generale. Lo scorso dicembre, infatti, in occasione della seconda edizione del festival francese, AFF ha portato a Parigi due dei suoi corti scelti e premiati nelle precedenti edizioni, ‘Grands Vents’, di Nicolas Bellaïche e ‘Rèsce la lune’ di Giulia di Battista.

Ma il festival avrà anche presentazioni di libri e incontri, come quello con il fisico Valerio Rossi Albertini, che dialogherà con il pubblico nell’ambito di “Cinema e Scienza: la parola all’esperto”.

L’acqua è uno degli elementi indispensabili affinché ad ognuno sia assicurato il diritto umano universale di avere “un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia” (art. 25, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). Sulla Terra ci sono circa 1,4 miliardi di km3 di acqua, di cui il 97% è contenuto negli oceani. Da essa dipende la storia dell’umanità e la stessa genesi scientifica della vita e, al pari dell’aria che respiriamo, essa costituisce la nostra principale fonte di sopravvivenza. L’importanza di questo elemento-madre assume innumerevoli forme e implicazioni e rappresenta un’asse portante e continuo nelle economie, negli equilibri sociali e nelle identità culturali del pianeta. Per questo l’Acqua rappresentata nel cinema ha un impatto più sensibilizzante che nella realtà.

Importanti patrocini e partnership sposano il tema di Aqua Film Festival, tra questi la nuova collaborazione con FEDERPESCA (www.federpesca.it), il cui Presidente, Luigi Giannini, presenterà al festival importanti novità riguardo la pesca sostenibile e la difesa del mare. Quindi la novità dell’Istituto Svizzero a Roma, che contribuisce a estendere l’influenza culturale e accademica della Svizzera oltre i suoi confini (www.istitutosvizzero.it). Novità e scambio anche con la Fondazione Italiana Bioarchitettura (www.bioarchitettura.org), con l’ANICA, l’Associazione che rappresenta l’audiovisivo e valorizzazione del Cinema (www.anica.it). Il festival è realizzato con il patrocinio di: UNESCO – Commissione Nazionale Italiana con il supporto di WWAP UNESCO – programma delle Nazioni Unite per la Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Unicef Italia – Per Ogni Bambino; Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze; CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali; Istituto di Istruzione Cine-Tv ‘R. Rossellini’; UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo; MEDICINEMA; NUOVOIMAIE. Partner: ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori; Marina Corazziari gioielli e scultura; Michelangelo Gioielli. Technical partner: Aquaniene The Sport Club; Artemare. Media partner: Coming Soon. Sostenitori: Marevivo, Museo del Tevere, Tevere Day. Gli archivi delle passate edizioni sono consultabili sul sito www.aquafilmfestival.org

