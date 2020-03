Coronavirus. Conte propenso all’attivazione del MES

09.15 – Il Premier italiano chiede l’attivazione del MES (il Fondo Salva Stati) è quanto riporta Rainews24 citando un’intervista al Financial Times rilasciata da Giuseppe Conte. Occorre “aprire una linea di credito dell’Esm per tutti gli Stati membri, in modo da aiutarli a combattere le conseguenze dell’epidemia di Covid-19, sulla base della condizione della piena responsabilità da parte di ciascun Paese membro sul modo in cui vengono spese le risorse”. Questa la dichiarazione del Presidente del Consiglio Italiano. Pare che Conte sia incline all’idea della creazione di un “coronabound” che dovrebbe essere uno strumento di debito europeo. La quantità di denaro che si potrebbe avere dall’utilizzo del MES è di circa 500 miliardi di euro ma l’accesso al quei fondi è rigidamente connesso all’osservanza di regole di condotta economico\fiscale degli stati che vi fanno ricorso indotte dall’esterno.

FMP