Caserta, incendio in un’azienda di trattamento rifiuti

Nella giornata di Mercoledì 25 Marzo i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio scoppiato in un impianto di trattamento di rifiuti a Marcianise. L’impianto era già da mesi sotto sequestro e due anni fa era stato oggetto di un altro incendio. Al momento del rogo non era in corso alcuna attività. I Vigili del fuoco, intervenuti con un 1 APS (Autopompa Serbatoio), 2 ABP (Autobotte Pompa), 1 carro schiuma, 1 caro per autoprotettori e il funzionario di guardia per un totale di 10 unità, per entrare hanno rimosso i sigilli alla presenza dei Carabinieri. Le fiamme, già alte, avevano attaccato i cumuli di rifiuti ammassati nel deposito.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64195