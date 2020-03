Verona, Vigili del Fuoco in supporto di una casa di riposo per far fronte all’emergenza Covid-19

I Vigili del Fuoco di Verona e del distaccamento di Legnago sono intervenuti, nella giornata di Mercoledì 25 Marzo, presso una Casa di riposo in supporto del personale sanitario impegnato, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, a creare un’ala apposita all’interno della struttura. I Vigili del Fuoco, intervenuti con nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), hanno spostato arredi e attrezzature per consentire una ridistribuzione degli ospiti, procedendo successivamente alla sanificazione degli spazi comuni mediante l’uso di specifici prodotti igienizzanti.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64213