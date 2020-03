Tuscania (Vt). Pranzo a casa di un amico sanzionati in base alle disposizioni sul covid-19

Comando Provinciale di Viterbo – Tuscania (Vt) , 30/03/2020 11:04

I Carabinieri della stazione di Tuscania hanno sorpreso otto cittadini di origine romena che, incuranti del rispetto dei divieti imposti dal decreto sul distanziamento sociale per rallentare la diffusione del cosi detto “corona virus“, hanno deciso di incontrarsi a pranzo e stare tutti insieme in un appartamento. Un Carabiniere della stazione che abita nella stessa strada dove avevano deciso di festeggiare la Domenica gli otto cittadini, ha visto entrare in una casa prima due persone a piedi, poi arrivare altre persone in macchina, ed ha quindi chiamato i colleghi di pattuglia ed è andato a citofonare nell’appartamento, dove i Carabinieri hanno trovato gli otto intenti a pranzare insieme. I Carabinieri della stazione, intervenuti, hanno quindi interrotto il raduno, hanno invitato i cittadini a tornare ognuno nella propria abitazione ed hanno elevato le previste sanzioni amministrative, per essersi riuniti in più persone, per essersi spostati in macchina ed a piedi, violando palesemente i divieti imposti dal decreto per limitare il contagio da Covid 19.