Torino: Colpisce la sua compagna in stato di gravidanza con una pentola

Arrestato per maltrattamenti

Martedì notte, poco prima delle due, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un stabile del quartiere Barriera Milano per la segnalazione di una lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che l’abitazione era soqquadro, con abiti e suppellettili per terra. In casa c’era una donna, in stato di gravidanza avanzato, che presentava una ferita alla nuca. Insieme alla donna, c’era anche un uomo che ai poliziotti si è presentato in stato d’ira e intento a insultare la donna. Dal racconto di quest’ultima, è emerso che quanto accaduto poco prima era stato l’ultimo di numerosi episodi di violenza, oltre che di vessazione, della quale era vittima da tempo, a causa di alcuni dei quali aveva dovuto far ricorso a cure mediche. Episodi che avevano generato nella donna un vissuto avvilente non più sopportabile. Per quanto riguarda l’intervento in questione, la donna ha raccontato che dopo essere rientrata in casa era stata da subito insultata dal suo compagno, offese che si erano trasformate in minacce. L’uomo, un italiano di 38 anni, aveva poi preso una pentola d’acciaio e colpito più volte la sua compagna, l’ultima delle quali al capo. Le percosse avevano provocato alla vittima, oltre ferita alla nuca, diverse contusioni. L’uomo, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. (immagini di repertorio)