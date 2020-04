Quest’oggi il numero dei casi positivi è aumentato di 1.984 unità, si sono registrati 431 decessi, il dato più basso dal 18 Marzo e 1.677 sono i guariti. Si abbassa ancora, per il nono giorno consecutivo, il numero dei ricoveri in terapia intensiva, sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri.