Meloni: “Gli italiani non possono attendere oltre”. Dal Governo più risposte e meno proclami

“Mentre il Governo trova il tempo e il denaro per nuove task force, app di tracciamento e spartizioni di poltrone, a oggi migliaia di cittadini e imprese ancora attendono risposte e soldi promessi per arrivare a fine mese. Il Governo faccia meno proclami e dia più risposte, gli italiani non possono attendere oltre.” così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook “incoraggia” l’esecutivo ed il premier Conte nell’essere più concreti sulle esigenze degli italiani ormai stressati dalla situazione di lockdown forzato dall’emergenza sanitaria scaturita dall’infezione pandemica del covid-19.

