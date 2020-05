(DIRE) Roma, 3 Maggio – In questa emergenza le famiglie sono state abbandonate e di loro non c’e’ traccia nella Fase 2 del Governo. Fratelli d’Italia aderisce all’iniziativa di Forum Famiglie per dire grazie ai genitori, ai ragazzi e ai bambini per come hanno affrontato questo periodo e chiedere l’attenzione che meritano”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. (Com/Tar/ Dire) 16:13 03-05-20