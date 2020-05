Dl liquidità, Potenti (Lega): Meno burocrazia, più ossigeno alle Pmi; ecco i miei emendamenti

“Sono 500 gli emendamenti al dl liquidità presentati dalla Lega nelle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. Tra questi, anche quelli proposti dall’On. Potenti diretti a rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese, alleviare il peso della burocrazia, rinnovare l’impegno civile di personale competente per far fronte adeguatamente al momento d’emergenza. Ecco le proposte presentate dal deputato toscano della Lega: posticipazione al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la procedura dei protesti; sospensione dei reati fallimentari, tra i quali la bancarotta preferenziale; chiamata in servizio volontario per la Nazione da parte dei congedati di tutte le forze armate; esenzione Imu per gli immobili di interesse storico artistico; nuove regole transitorie per le locazioni commerciali; allentamento delle regole sulle conversioni di pignoramento e maggiori termini di rateazioni; stop alle procedure di pignoramento immobiliare sulla prima casa o analoghi diritti reali, per 6 mesi, su richiesta del debitore in oggettive difficoltà’ per Covid 19. L’auspicio è che da parte del Governo e della maggioranza si raccolga l’appello del presidente Mattarella volto a richiedere la maggiore collaborazione possibile e si eviti di procedere come nel caso del dl Cura Italia, quando dei 204 emendamenti presentati dalla Lega ne furono bocciati 203”. Così l’On. Manfredi Potenti in una nota trasmessa alla stampa.