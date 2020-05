(DIRE) Roma, 6 Mag. – “La priorita’ in questo momento e’ aiutare gli Italiani a pagare mutuo, bollette, affitti e salvare imprese, sicuramente non progettare una sanatoria per centinaia di migliaia di clandestini. La Lega fara’ le barricate. Non permetteremo che con la scusa del virus si consenta questa follia. #primagliitaliani, oggi piu’ che mai”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. (Vid/ Dire) 18:37