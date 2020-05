(DIRE) Roma, 10 Maggio – “Conte dice che non è questo il momento per le riforme fiscali importanti. Secondo me è l’esatto contrario, è il momento per una rivoluzione fiscale coraggiosa”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘In mezz’ora in più su RAI 3. “Noi pensiamo alla flat tax – aggiunge – l’unico modo per fare ripartire e tagliare tasse e burocrazia e sconfiggere l’evasione fiscale”. (Mar/ Dire) 15:58 10-05-20