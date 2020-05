Vino. Regione Veneto istituirà ecomusei per farlo conoscere

E darà patrocinio ad associazioni che diffondono cultura

(DIRE) Venezia, 12 Mag. – La Regione Veneto istituira’ degli ecomusei del vino e offrira’ patrocinio regionale alle associazioni che operano per diffondere la cultura del vino. Lo prevede la norma presentata dal consigliere Enrico Corsi (Lega), approvata oggi dal consiglio. “Il Veneto e’ la prima regione in Italia per produzione vitivinicola e Verona, con il suo Vinitaly, e’ punto di riferimento internazionale per la promozione e il riconoscimento di qualita’. La nostra terra, del resto, e’ la zona europea con la piu’ alta concentrazione di Docg e Doc”, afferma Corsi secondo cui l’istituzione dei musei “e’ indispensabile per far conoscere ulteriormente i nostri prodotti e per sostenere il turismo”. (Fat/ Dire) 18:39