(DIRE) Roma, 19 Nov. – Rapina sul treno da Lunghezza a Roma Tiburtina, ieri alle 12.30 circa. Vittima una donna di 53 anni che e’ stata avvicinato da un uomo e una donna di etnia Rom, e poi afferrata da uno dei due al collo mentre l’altro gli strappava la collanina d’oro. La coppia rom e’ poi scesa alla stazione Togliatti e ha fatto perdere le proprie tracce. Per la vittima della rapina non ci sono state conseguenze. Indagini in corso da parte della Polfer di Roma Tiburtina. (Ago/ Dire) 10:39