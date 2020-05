Centrodestra. Meloni: Candidata premier? Decideranno italiani

(DIRE) Roma, 20 Mag. – “Nel centrodestra non c’e’ un candidato premier ma sono tutti candidati premier, nel senso che noi, da che mondo e’ mondo, facciamo le primarie con le elezioni. Di solito il leader del partito che prende piu’ voti nella coalizione ha il candidato premier. Non sta a me dirlo che cosa accadra’ domani, questo lo decideranno gli italiani. Oggi la Lega e’ il primo partito della coalizione e poi vedremo cosa accadra’ in futuro. In democrazia tutto e’ possibile”. Lo dice Giorgia Meloni, leader Fdi, ad ‘Agora” su Raitre alla domanda i sondaggi la danno in salita nel gradimento, sarebbe la leader piu’ popolare dopo Conte. Potrebbe essere la candidata premier per il centrodestra? (Vid/ Dire) 09:36