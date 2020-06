Trieste, incidente stradale

Domenica 7 Giugno, alle ore 13.30, la seconda partenza dei Vigili del Fuoco è intervenuta in Viale Miramare a Trieste, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Il conducente di una delle due vetture è andato a sbattere contro un albero e l’altra, che sopraggiungeva dal lato opposto, non è riuscita a evitare l’impatto. Il conducente che ha impattato contro l’albero è stato trasportato dal personale sanitario a Cattinara per le cure necessarie. Illeso l’altro conducente. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e ripristinato le condizioni di sicurezza per il flusso veicolare.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65420