Reggo Calabria. Sala di Mosorrofa ancora “ostaggio” dei rifiuti non raccolti

Ancora problemi generati dall’immondizia non raccolta a Sala di Mosorrofa, nell’hinterland della città di Reggio Calabria. La situazione è insostenibile soprattutto per i residenti. Troppa la spazzatura che si era accumulata in strada per i tanti giorni di disservizio. Abbiamo anche documentato le fiamme che erano state appiccate alla montagna di rifiuti nemmeno una settimana fa. Questa mattina all’alba, la strada si presenta così: immondizia e rifiuti di ogni genere sparsi sulla carreggiata della strada con l’ovvia conseguenza del rallentamento della circolazione, della presenza del cattivo odore diffuso e pregnante ed annesso rischio sanitario ma soprattutto con un seria questione per la sicurezza di chi la percorre. Che chi di dovere si occupi anche di questa zona della città, al momento abbandonata, che merita rispetto e decoro al pari delle altre.

