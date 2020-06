Emergenza covid-19: Somaliland e Taiwan

Il Ministero degli Esteri di Taiwan ha auspicato un incremento delle relazioni tra Taiwan e Somaliland con un post su Twitter “Non vediamo l’ora di lavorare assieme per il bene dell’umanità”. In precedenza, sempre su Twitter, Abdirahman Saylici, Vice Presidente di Somaliland, si era congratulato con la rieletta Presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, dichiarando “non vedo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con te per migliorare le relazioni tra i nostri due paesi”. Taiwan, non solo ha ben contenuto il COVID-19, ma ha aiutato altri stati: tra cui l’Italia, alla quale ha donato cinquecentomila mascherine. Inoltre, in piena emergenza COVID-19, l’Ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede ha consegnato generi alimentari e mascherine al Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità. Anche Somaliland ha retto bene la pandemia che ha colpito il mondo intero. Secondo Michael Rubin dell’American Enterprise Institute; Somaliland e Taiwan – nonostante l’isolamento internazionale – sono riusciti a tenere testa alla pandemia meglio di tanti altri stati: più grandi e con maggiori risorse.

Tonino Nocera