(DIRE) Roma, 21 Giugno – “Questo lockdown è stato un disastro in termini sociali perche’ i ragazzi non avevano accesso alla didattica. Abbiamo un ministro imbarazzante che parla del plexiglass un giorno e pure il giorno dopo. Per noi la scuola è stata buon ultima nelle priorità di qualunque programma di governo”. A dirlo e’ Carlo Calenda, leader di Azione!, a In mezz’ora in più. (Rai/ Dire) 15:28 21-06-20