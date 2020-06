Tanzania. Trova gemme da record, da minatore diventa milionario

Storia di Saniniu Laizer, che ora vuole costruire scuole e negozi

(DIRE) Roma, 25 Giu. – Da minatore su piccola scala a milionario, da milionario a benefattore pronto ad aiutare e a investire nella sua comunita’. Il tutto in poche ore grazie a un ritrovamento senza precedenti nella storia della Tanzania: e’ la storia di Saniniu Laizer, nativo della regione settentionale di Manyara, dove ha scoperto e poi venduto due pietre di tanzanite, raro minerale tipico della regione, dal peso record di nove e sei chili.

Si tratta dei pezzi piu’ grandi e pesanti della pietra mai ritrovati nel Paese e anche la vendita che ne e’ conseguita restera’ negli annali: Laizer ha venduto le pietre al ministero dei Minerali per l’equivalente di oltre tre milioni di euro.

Il minatore ha ricevuto le congratulazioni telefoniche del presidente John Magufuli e sta gia’ pensando a progetti per il futuro. Al quotidiano locale The Citizen ha detto che, oltre a organizzare una grande festa con le sue quattro mogli e oltre 30 figli, Laizer ha intenzione di finanziare la costruzione di un piccolo centro commerciale, due scuole e un centro sanitario nel suo villaggio. (Est/ Dire) 16:39