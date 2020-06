Berlusconi: Cannizzaro (FI), chi ha tramato contro democrazia dovrà pagare

“Il presidente Silvio Berlusconi, nel 2013, è stato ingiustamente condannato da magistrati che avevano come unico obiettivo quello della sua estromissione dalla vita politica italiana. Forza Italia è stata incredibilmente danneggiata da questa decisione e l’onore del nostro leader macchiato ingiustamente. Noi vogliamo subito una Commissione parlamentare d’inchiesta per ripristinare una volta per tutte la verità definitiva su questa vicenda. Chi ha sbagliato e chi ha tramato contro la nostra democrazia dovrà pagare”. Lo afferma in una nota Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia.