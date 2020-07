(DIRE) Roma, 1 Lug. – Sono 187 i nuovi casi in Italia – 109 dei quali in Lombardia – riscontrati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 240.760 casi. 21 i deceduti nell’ultimo giorno, 34.788 il numero complessivo. Sono i dati aggiornati nell’ultimo bollettino divulgato dal ministero della Salute con l’Istituto superiore di Sanita’. (Tec/ Dire) 18:18