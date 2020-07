Turismo. De Luca: Procedura bonus vacanze è bizantina

“Se serve ingegneria per 400 euro la gente ci rinuncia”

(DIRE) Napoli, 2 Lug. – La procedura per ottenere il bonus vacanza “mi sembra un po’ bizantina”, dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenendo a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia. “Faccio sinceramente fatica a capire alcune misure del governo che impegnano risorse importanti – sottolinea – per le modalita’ di applicazione. Pensiamo alla cassa integrazione, che e’ arrivata a milioni di lavoratori con molto ritardo”. Per De Luca “ci sono meccanismi estremamente piu’ semplici quando si da’ un bonus: se si deve fare un esame di ingegneria informatica per avere 400 euro la gente ci rinuncia”. (Nac/ Dire) 17:56