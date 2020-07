Nella notte del 6 Luglio, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del fuoco di Pavia insieme ai Vigili del Fuoco Volontari di Garlasco sono intervenuti sulla Strada Statale 596 tra il comune di Carbonara al Ticino e Groppello Cairoli per un incidente stradale, in cui una persona ha riportato fortunatamente solo lievi contusioni. La vettura è stata messa in sicurezza.