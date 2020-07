Verona, incidente mortale in A22

Tragico incidente nel pomeriggio del 6 Luglio sulla A22. Un uomo di 37 anni è deceduto intorno alle 16:00 mentre percorreva l’autostrada A22 in direzione Modena. L’uomo era alla guida di un furgone quando all’altezza del km 235,300 ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi sulla carreggiata. L’uomo è morto sul colpo. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone trasportate in ospedale. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il furgone e hanno liberato l’autostrada dai detriti provocati dall’incidente. Il tratto autostradale compreso tra lo svincolo A4 e il casello di Nogarole Rocca, in direzione sud, è rimasto completamente chiuso al traffico per circa 2 ore.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65967