‘Ndrangheta. 75 Arresti tra la Svizzera e il vibonese

Operazione della DDA di Catanzaro, sequestrati 165 milioni di euro

(DIRE) Reggio Calabria, 21 Lug. – Settantacinque arresti sono stati effettuati oggi dalla Guardia di Finanza nei confronti di esponenti della criminalita’ organizzata del vibonese, su disposizione della Procura della Repubblica Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. L’indagine coinvolge complessivamente 158 indagati con un sequestro di beni per circa 169 milioni di euro. L’operazione e’ stata realizzata in simultanea con la polizia giudiziaria di Berna in Svizzera. Le 75 misure cautelari sono state eseguite in contemporanea in Italia e nel Paese Elvetico, i soggetti sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione e altri reati tutti aggravati dalle modalita’ mafiose. L’attivita’ investigativa e’ il frutto di anni di lavoro svolto nell’ambito di una squadra investigativa comune (Joint Investigation Team) costituita presso Eurojust tra magistratura e forze di polizia dei due Paesi, cui hanno aderito, per l’Italia, la Procura distrettuale antimafia di Catanzaro e Reparti della guardia di finanza (Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro e S.C.I.C.O. di Roma) e per la Svizzera la Procura della Confederazione elvetica di Berna e la polizia giudiziaria federale di Berna. (Mav/Dire) 10:16