DL Agosto: Confesercenti, prorogare anche la sospensione dei mutui e della trasmissione protesti

In Italia ci sono migliaia di imprese ancora in difficoltà. Apprendiamo che nel prossimo decreto di agosto ci saranno misure per il prolungamento per la cassa integrazione e nuovi sostegni alle attività, ma non basta: è necessario inserire anche una misura che proroghi la sospensione dei mutui e della trasmissione protesti introdotta dal Cura Italia, e in scadenza a fine agosto. Così Confesercenti.

Come ormai ripetiamo da mesi, la crisi delle imprese non è terminata con la fine del lockdown. Per molte la situazione attività si è anzi aggravata con la ripartenza, che ha visto ripartire i costi ma non i fatturati, complice un’estate gelida dal punto di vista dei consumi e del turismo. Nel commercio, nei servizi turistici, nella ricettività e nella somministrazione un’impresa su tre teme di chiudere. Per molti, rimanere aperti è un vero e proprio esercizio di equilibrismo.

Durante il lockdown, giustamente, erano state previste la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei leasing, la non revocabilità delle linee di credito a breve termine e che i pubblici ufficiali non trasmettessero, fino al 31 agosto 2020, protesti o constatazioni equivalenti alle camere di commercio, provvedendo d’ufficio alla cancellazione degli stessi ove già pubblicati. È necessario che queste misure, fondamentali per la tenuta del tessuto imprenditoriale e in particolare delle pmi travolte dall’onda lunga dell’emergenza Covid, siano prorogate almeno fino al marzo del prossimo anno.