Potenti (Lega): “Audizioni su ecoballe, vittoria leghista”

Sulla vicenda ecoballe disperse nel mare antistante Piombino la Lega ottiene un primo risultato politico. Come previente richiesto dal Segretario On.Manfredi Potenti e dal gruppo Lega, durante la seduta dell’Ufficio di presidenza della Commissione bicamerale di Inchiesta sul Ciclo illecito dei Rifiuti del 22 luglio 2020, é stato confermato l’avvio di un ciclo di audizioni sui fatti della dispersione in mare del carico delle Ecoballe avvenuto nel 2015. Da questa attività deriverà la possibilità di conoscere circostanze rilevanti da parte dei soggetti maggiormente informati, oltre all’evidenza di un controllo della Commissione sulle speriamo prossime successive fasi dell’ntervento di recupero delle micro plastiche ancora giacenti sui fondali marini. Il gruppo Lega intende far luce sui motivi del gravissimo ritardo nelle operazioni di recupero, cui si aggiunge la recente nomina, da parte del Ministero dell’Ambiente, di un nuovo Commissario straordinario. Grava inoltre sulla vicenda il problema dello svincolo anzi tempo, da parte della Regione Toscana, delle fideiussioni poste a garanzia del trasporto ed, inoltre, quello regolarità stessa del trasporto all’estero di queste plastiche imballate, su cui occorre far luce. Crediamo infatti che questa prima tornata di audizioni darà risposte alle molte domande che ancora oggi avvolgono la storia ed inoltre, porra’ le basi per la presa d’atto dell’esigenza di prevenire le criticita’ dei pericolosi trasporti di queste enormi quantità di rifiuti che giornalmente prendono la via di paesi ove esite la possibilità di trattarli e distruggerli. Lo dichiara il membro della Lega in commissione bicamerale d’inchiesta sugli ecoreati Manfredi Potenti.