Possibilità in Germania con Bayer

L’azienda farmaceutica Bayer, tra i leader internazionali nell’industria farmaceutica, nota in tutto il mondo per la produzione delle aspirine, ha aperto diverse posizioni al suo interno. Il gruppo tedesco, con base operativa nella città di Leverkusen, è stato fondato nel 1863 e da allora si è concentrato sulla produzione di farmaci umani e veterinari; prodotti per la salute del consumatore; prodotti chimici agricoli e prodotti biotecnologici; polimeri di alto valore.

Attualmente, tra le posizioni aperte in Bayer nella città di Leverkusen ci sono:

Specialista Senior Ricerca e sviluppo;

Produzione Project Manager;

Team Leader in Ricerca e sviluppo;

Direttore di divisione;

Compliance Manager;

Launch Lead;

Head of Production.

Tutti i dettagli relativi alle offerte di lavoro per entrare in Bayer nella sede di Leverkusen sono presenti alla pagina Carriere della multinazionale tedesca.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Possibilita-in-Germania-con-Bayer.aspx