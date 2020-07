Coronavirus. Centinaio (Lega): Conte usa emergenza per zittire italiani

Roma, 28 Lug. – “In questo Parlamento non impera la paura del virus, ma delle elezioni. Il partito della ‘cadrega’ ha paura di andare a votare e propone uno stato di emergenza per provare a zittire gli italiani. Uno stato di emergenza peraltro non previsto dalla Costituzione, che serve a soffocare il dissenso, anche per l’azione di ministri imbarazzanti”. Lo ha detto in aula il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, gia’ ministro per l’Agricoltura e il Turismo. “Ma soprattutto- aggiunge- serve al presidente del Consiglio per tenere al guinzaglio il Parlamento e impedire agli italiani di scendere in piazza e sbugiardare il grande imbroglio di questi mesi, quello di un governo che chiude le porte ai turisti e le apre ai migranti, anche infetti. I pieni poteri senza passare dalle urne non fermano il Covid, servono solo per stare sulla poltrona”. (Com/Pol/ Dire) 18:21 28-07-20