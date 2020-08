Stati d’Animo: esposizione pittorica di Angela Cannizzaro e Anna Maria Morabito

Si è conclusa ieri, 31 Luglio 2020, presso la Villa Comunale Mazzini di Palmi (RC), l’esposizione d’arte contemporanea delle pittrici Angela Cannizzaro e Anna Maria Morabito. Durante il periodo di quarantena a causa del Covid-19, le due pittrici si sono unite in un unico progetto di raffigurazione dei sentimenti e degli stati d’animo attraverso la pittura, con lo scopo di “Uscire fuori” all’aria aperta, per tanto Villa Mazzini a Palmi con il suo splendido panorama era il palcoscenico ideale per tale mostra. Nata a Torino, Angela “Angels” Cannizzaro inizia a dipingere per esprimere, come lei stessa afferma, “il suo IO più profondo” attraverso una pittura più che mai astratta, nel tentativo di esprimere le proprie emozioni e il proprio stato d’animo nell’atto creativo. L’arte è quasi “esorcizzazione” dei sentimenti profondi e inconsci della pittrice, che, attraverso smalti lucidi, esprime la passione per l’arte. In un momento di pausa dalle frenesie della vita, attraverso Astrattismo e Action Dripping, senza alcun “progetto a priori”, Angels rivisita i movimenti di Pollock in opere quanto mai espressive, in cui l’arte non imita la realtà, ma ne esprime il più profondo significato: essere liberi. Anna Maria Morabito di Reggio Calabria, invece, ha dedicato la sua vita all’arte esplorando il mondo e se stessa attraverso le sue opere. Dopo un passato di pittura figurativa, oggi predilige raffigurare donne volte alla libertà personale, alla forza interiore e alla bellezza non effimera. La collezione presentata nell’ Ottocentesca Villa Mazzini di Palmi, raffigura sei donne senza confini, come è illimitata la libertà della Donna. Occhi per osservare la Realtà e bocche per parlare, ridere, gridare, cantare, sono i protagonisti dei dipinti. Attraverso linee morbide e ombre nette, con contrasti cromatici molto forti, queste donne rappresentano fasi di vita femminile tipiche del mondo moderno. Il tour inizia con l’ “Idealità” di una donna forte e sognatrice che legge un libro con significato che va al di là delle parole, e finisce con “Oltre”, lo sguardo di una elegante nonna molto avanti con l’età, in cui i ricordi riaffiorano numerosi, ma lo sguardo va ormai oltre i confini del visibile. Le due artiste si sono unite in una mostra di “Stati d’Animo” in cui l’esplorazione e la realizzazione del sè più intimo e profondo si unisce in un incontro di stili, colori, forme, per esprimere ciò che non può essere solamente raccontato.

Silvana Marrapodi