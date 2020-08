Strage di Bologna. Morra (M5S): Depistaggi con responsabilità gravi in parti dello Stato

(DIRE) Roma, 2 Agosto – “Quarant’anni fa ennesima strage alla stazione ferroviaria di Bologna con 85 innocenti straziati ed una città sventrata nella sua identità repubblicana ed antifascista. La storia della Repubblica fin dagli inizi si accompagna ad eventi stragisti, eventi che hanno ritmato la crescita difficoltosa verso una piena democrazia. Si e’ cominciato con Portella delle Ginestre per arrivare alle stragi ‘mafiose’ continentali a Firenze, Roma e Milano. E, spessissimo, depistaggi volti ad impedire l’accertamento della verità. Anche a Bologna. Perché esistono sistemi criminali, di cui è stata parte integrata la mafia, che hanno contrastato la crescita della coscienza democratica italiana. Con responsabilità gravi in parti dello Stato”. Così Nicola Morra (M5S) presidente commissione Antimafia in un post su Facebook. (Mar/ Dire) 10:55 02-08-20