Bari: Polizia arresta somalo che ha palpeggiato in stazione centrale una turista tedesca in gravidanza

Il 29 somalo, con specifici precedenti, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria

Nella tarda serata di venerdì a Bari i poliziotti del Reparto Operativo Polizia Ferroviaria hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità somala resosi responsabile, in uno dei sottopassi della Stazione di Bari Centrale, di violenza sessuale ai danni di una giovane turista di nazionalità tedesca in stato di gravidanza. L’uomo ha incrociato la donna mentre transitava nel sottopassaggio in compagnia del marito e con un movimento improvviso le ha palpeggiato ripetutamente il seno. Gli agenti della pattuglia Polfer in servizio di controllo del territorio in Stazione Centrale sono stati immediatamente allertati dall’operatore che in sala operativa aveva assistito all’increscioso episodio direttamente dalle telecamere di videosorveglianza, mentre personale della Security Service aveva provveduto a bloccare l’aggressore qualche istante dopo la consumazione del reato. I poliziotti nella fase dell’arresto, hanno identificato il responsabile, un cittadino somalo 29enne senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, con a carico precedenti di polizia specifici della sfera dei reati sessuali e lo hanno condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.